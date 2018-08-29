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На каникулах в Псковской области провели акцию «Научись плавать»
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На каникулах в Псковской области провели акцию «Научись плавать» 

АиФ Северо-запад 57 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Акцию «Научись плавать» провели во время школьных каникул в учреждениях Псковской области, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Все лето государственные инспекторы ГИМС совместно с инструкторами по физкультуре учили детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях и городских лагерях при школах, основам плавания и умению быстро действовать в критической ситуации на воде.
Ребята узнали о правилах купания, освоили упражнения, помогающие преодолеть страх перед водой и сформировать навык плавания, изучили, как пользоваться спасательными средствами, оказывать первую помощь пострадавшему, какие методы самоспасания существуют.
В рамках акции «Научись плавать» было проведено 117 занятий, в которых приняли участие 4354 человека.
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