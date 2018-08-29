В Томске сотрудники патрульно-постовой службы навестили воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей

В преддверии дня образования патрульно-постовой службы, начала нового учебного года, в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники ППС томской полиции посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток».

Полицейские побеседовали с ребятами о необходимых мерах обеспечения детской безопасности. Рассказали о страшных последствиях бездумных поступков людей, рискующих всем ради фотографии в экстремальных условиях. Объяснили детям, как безопасно пользоваться Интернетом. Особое внимание ребят они обратили на недопустимость общения с незнакомыми подозрительными людьми.

Гости рассказали детям о полицейской службе. Подробнее они остановились на работе сотрудников патрульно-постовой службы, рассказали об обеспечении общественного порядка на городских улицах.

В завершение встречи полицейские вручили ребятам памятки, разработанные МВД России : «Безопасное селфи», «Арифметика безопасности», «Безопасный интернет — детям», а также подарки к новому учебному году.

Ребята пообещали вести себя хорошо, соблюдать меры личной безопасности и во всем прислушиваться к стражам порядка.

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