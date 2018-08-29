Ещё
В Томске сотрудники патрульно-постовой службы навестили воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Томске сотрудники патрульно-постовой службы навестили воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 31 минуту назад
В преддверии дня образования патрульно-постовой службы, начала нового учебного года, в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники ППС томской полиции посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток».
Полицейские побеседовали с ребятами о необходимых мерах обеспечения детской безопасности. Рассказали о страшных последствиях бездумных поступков людей, рискующих всем ради фотографии в экстремальных условиях. Объяснили детям, как безопасно пользоваться Интернетом. Особое внимание ребят они обратили на недопустимость общения с незнакомыми подозрительными людьми.
Гости рассказали детям о полицейской службе. Подробнее они остановились на работе сотрудников патрульно-постовой службы, рассказали об обеспечении общественного порядка на городских улицах.
В завершение встречи полицейские вручили ребятам памятки, разработанные МВД России: «Безопасное селфи», «Арифметика безопасности», «Безопасный интернет — детям», а также подарки к новому учебному году.
Ребята пообещали вести себя хорошо, соблюдать меры личной безопасности и во всем прислушиваться к стражам порядка.
Смотреть фотографии в фотогалерее
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Сыктывкаре поддержали всероссийскую акцию «Научи ребенка ПДД» В Новосибирской области автоинспекторы приняли участие в открытии профильной смены «Старт в безопасную осень» В Белгородской области полицейские помогают многодетным семьям собрать детей в школу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки
Неловкие фейлы в прямом эфире
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Почему фильм «В джазе только девушки» черно-белый
Видео
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение