«Я б фотографы пошёл, пусть меня научат»: выбираем кружки для детей в ГДЮЦе

В волгоградском ГДЮЦе 21 августа стартовал набор детей для занятий в творческих, спортивных и технических студиях. Только по художественному направлению в Доме пионеров будут работать 24 кружка! Еще не определились с тем, куда пристроить своего талантливого ребенка? V1.ru подготовил шпаргалку.

Записаться в кружок можно до 15 сентября

Большинство кружков в ГДЮЦе абсолютно бесплатные для детей от шести лет. Исключение составляют занятия вроде «Ментальной математики». Заплатить придется и в том случае, если ребенку меньше шести лет. Зато простор для творчества — бесконечный абсолютно для всех маленьких, но уже сознательных волгоградцев. Сегодня мы предлагаем художественное направление, следующие на очереди спортивные и технические кружки. Учтите, что записаться надо до 15 сентября. Желающих очень много.

Хореографическое отделение

Хореографическая студия «Вдохновение»

Для детей с 5 лет.

Музыкально-ритмические движения (для детей 5–7 лет), классический танец, народно-сценический танец; мужской танец; современный танец (модерн). Концертная и конкурсная деятельность.

Руководитель — Татьяна Ивануненко.

Хореографическая студия «Радость»

Для детей с 5 лет.

Классический танец. Народно-сценический танец. Концертная и конкурсная деятельность.

Ансамбль эстрадной хореографии «Сюрприз»

Для детей с 5 лет Основы хореографии в жанре эстрадный танец. Народная стилизация. Современный танец (модерн).

Руководитель — Эмилия Аразова

Танцевально-спортивный клуб «Надежда»

Для детей с 5 лет Спортивные бальные танцы.

Коллектив современного танцы «Нон-стоп».

Для детей с 5 лет Современный спортивный танец. Эстрадный танец.

Руководитель — Наталия Тажибова.

Вокальное направление

Образцовый детский коллектив «Детская опера».

Для детей с 5 лет.

Вокально-хоровой ансамбль, индивидуальный вокал, актерское мастерство, элементы сценической речи, постановка музыкальных спектаклей и концертная деятельность.

Руководитель — Светлана Кателикова.

Вокальный ансамбль «Семицветик»

Для детей с 5 лет.

Ансамблевое и сольное пение. Современные приемы эстрадного пения. Работа с микрофоном. Занятия связаны с арт-терапией (игровая, музыкальная)

Образцовый детский коллектив Студия эстрадного искусства

Для детей с 6 до 18 лет Шесть курсов: индивидуальный вокал, вокальный ансамбль, фортепиано/синтезатор, сольфеджио, история музыки, сценическое движение.

Руководитель — Елена Калачева

Фольклорный ансамбль «Трошки»

Для детей с 6 лет.

Народный ансамбль, индивидуальный народный вокал, основы актерского мастерства, конкурная и концертная деятельность. В программе сочетаются элементы обрядной культуры с последующей театрализацией фрагментов обрядов.

Руководитель — Вера Зубехина.

Цироковое направление

Цирковая студия «Апельсин»

Для детей с 6 лет Пластическая акробатика, эквилибр, жонглирование и антипод, вольтиж и акробатические прыжки, хореография и постановка концертных номеров.

Занятия проходят в Волгоградском цирке.

Руководители — Ангелина Круглякова и Владимир Алиманов.

Театральное направление

Театральное объединение «Рампа»

Для детей с 8 лет.

Сценическая речь, основы конферанса, сценическое движение, основы актерского мастерства, культура и техника речи, постановка театральных спектаклей. Руководители — Василий Аронов, Татьяна Магдеева.

Молодежный театр «Ступени»

Для детей от 12 лет, интересующихся театральным искусством.

Сценическая речь, Сценическое движение, основы актерского мастерства, постановка театральных спектаклей.

Инструментальное направление

Образцовый детский коллектив Оркестр русских народных инструментов

Для детей от 7 лет.

По выбору: гитара, домра, балалайка, баян, аккордеон, ударные инструменты.

Игра в оркестре, ансамбле, музицирование, аккомпанемент.

Дополнительная информация по телефону: 78–15–10 Декоративно-прикладное искусство

Кружок «Текстильный дизайн»

Для детей от 7 до 12 лет.

Шитье сувениров, мягких игрушек, изготовление народных игрушек.

Педагог — Татьяна Забелина

Телефон — 8–969–285–02–32, 8–988–061–23–43 Кружок «Макраме и вязание»

Для детей 10–14 лет.

Творчество в техниках макраме и вязание.

Педагог — Галина Савинова

Кружок «Художественное плетение»

Для детей 7–12 лет Работа с природным материалом, плетение из лыка, изготовление народной игрушки.

Педагог — Татьяна Тулинцева

Тел. 8–906–410–14–08 Кружок «Художественная вышивка и бисероплетение»

Для детей от 6 до 14 лет Народное декоративно-прикладное искусство, бисероплетение и вышивка, создание творческих работ.

Тел. 8–917–72–88–40 Кружок «Керамика»

Для детей от 6 до 12 лет Лепка из глины, соленого теста, пластика, роспись готовых форм.

Педагог — Людмила Пагельс

Для юных модельеров

Образцовый детский коллектив Театр моды «Берегиня»

Подготовительное отделение — дети от 6 до 10 лет Основы рисунка и лепка, декоративно-прикладное творчество, сценодвижение, развитие воображения и образного мышления, развитие мелкой моторики рук.

Педагог — Елена Садчикова

Тел. 8–917–646–45–61, 8–904–753–23–72 Основное отделение — дети от 11 до 17 лет Основы дизайна и моделирования одежды, разработка и создание собственных коллекций, сценодвижение, развитие образного мышления, участие в показах коллекций одежды.

Педагог — Марина Цыганова

Тел. 8–917–646–45–61, 8–904–753–23–72 Для юных художников

Кружок «Миниатюрная живопись»

Для детей от 6 до 14 лет Рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное творчество

Педагог — Альфия Ковалева

Тел. 8–917–843–84–18 «Студия изобразительного искусства»

Дети от 6 до 10 лет Рисунок, живопись, графика, композиция, батик, декоративно-прикладное искусство

Кружок «Книжная графика»

Для детей от 11 до 18 лет ИЗО, искусство книжной графики, иллюстрации, изготовление книги

Педагоги — Анна Машкова

Тел. 8–906–170–05–23 Детская художественная школа

Подготовительное отделение — дети от 6 до 11 лет Срок обучения 6 лет Основное отделение — дети от 12 до 13 лет Срок обучения 4 года

Добор в группы — по результатам просмотров:

подготовительное отделение — 10 сентября в 10:00 и в 14:30, кабинет 4–37 основное отделение — 10 сентября в 15:00 — рисунок, 11 сентября с 15:00 — живопись, каб 4–51 С собой иметь простые карандаши и ластик. На живопись — простые карандаши, ластик, акварельные краски, кисти для акварели.

Для фотографов

Кружок «Фотоград»

Для детей от 12 до 15 лет Художественная фотография, виды и жанры фотоискусства, участие в фотопроектах и конкурсах.

Педагог — Екатерина Гончаров.

Занятия начнутся 15 октября. Организационная встреча в ГДЮЦ — в 16:00 в фойе ДЮЦ.

Записаться в детские кружки можно каждый день. Для этого нужной прийти в фойе ГДЮЦа. До 31 августа с 10:00 до 18:00. С 3 по 15 сентября — с 15:00 до 18:00.