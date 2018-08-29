Ещё
Детская областная библиотека присоединится к молодежному фестивалю «Высота»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Детская областная библиотека присоединится к молодежному фестивалю «Высота» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото pixabay.comДетская областная библиотека присоединится к молодежному фестивалю «Высота»1 сентября Нижегородская областная детская библиотека примет участие в Молодежном форуме «Высота».
В 11.30 и 14.00 в областной детской библиотеке пройдет встреча с автором стихов, повестей и рассказов для детей из Санкт-Петербурга Анной Игнатовой (Санкт-Петербург), которая расскажет младшим школьникам о себе и своей книге «О слонах, троллейбусах и принцах».
Поэтесса замечательно декламирует свои ироничные стихи, увлекая ребят в небольшие путешествия, и отлично лепит из пластилина.
В ходе встречи в Нижегородской областной детской библиотеке Анна Игнатовапроведет для детей мастер-класс «Пластилиновое чудо»
С 12.00 до 18.00 библиотека представит на литературном арт— пространстве в Александровском саду (верхний ярус) Летнюю литературную беседку: «Рекомендовано к прочтению» с разнообразными интерактивами, — громкими и тихими чтениями, квестами, мастер-классами, настольными и подвижными играми.
Справка.
Анна Игнатова (Санкт-Петербург) — автор замечательных стихов, повестей и рассказов для детей. В январе 2011 года вышла ее первая книга детских стихов «О слонах, троллейбусах и принцах» («ОНИКС», Москва). Анна — лауреат Первой премии Международного поэтического конкурса им. Ренаты Мухи (2012), финалист конкурса им. В. П. Крапивина. В 2013 году ее повесть «Верю — не верю» вошла в десятку лучших российских книг на конкурсе Книга года «Выбирают дети». Любит путешествовать и лепить из пластилина.
6+
Нижегородская правда: последние новости
Мать ответит за смерть 3-х летнего сына «Появление уникальных культурных центров будет способствовать развитию межрегиональных и международных связей региона», — Ольга Гусева Рок-фестиваль R-Ока состоится в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино28
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки5
Почему фильм «В джазе только девушки» черно-белый
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Видео
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение