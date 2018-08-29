Детская областная библиотека присоединится к молодежному фестивалю «Высота»

Фото pixabay.comДетская областная библиотека присоединится к молодежному фестивалю «Высота»1 сентября Нижегородская областная детская библиотека примет участие в Молодежном форуме «Высота».

В 11.30 и 14.00 в областной детской библиотеке пройдет встреча с автором стихов, повестей и рассказов для детей из Санкт-Петербурга Анной Игнатовой (Санкт-Петербург), которая расскажет младшим школьникам о себе и своей книге «О слонах, троллейбусах и принцах».

Поэтесса замечательно декламирует свои ироничные стихи, увлекая ребят в небольшие путешествия, и отлично лепит из пластилина.

В ходе встречи в Нижегородской областной детской библиотеке Анна Игнатовапроведет для детей мастер-класс «Пластилиновое чудо»

С 12.00 до 18.00 библиотека представит на литературном арт— пространстве в Александровском саду (верхний ярус) Летнюю литературную беседку: «Рекомендовано к прочтению» с разнообразными интерактивами, — громкими и тихими чтениями, квестами, мастер-классами, настольными и подвижными играми.

Справка.

Анна Игнатова (Санкт-Петербург) — автор замечательных стихов, повестей и рассказов для детей. В январе 2011 года вышла ее первая книга детских стихов «О слонах, троллейбусах и принцах» («ОНИКС», Москва). Анна — лауреат Первой премии Международного поэтического конкурса им. Ренаты Мухи (2012), финалист конкурса им. В. П. Крапивина. В 2013 году ее повесть «Верю — не верю» вошла в десятку лучших российских книг на конкурсе Книга года «Выбирают дети». Любит путешествовать и лепить из пластилина.

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