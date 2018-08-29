Врачи борются за здоровье малыша

фото privet-rostov.ru Вчера вечером в селе Шихобалово Юрьев-Польского района произошла очередная трагедия с участием малолетнего ребенка.

Трехлетний малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.

В коматозном состоянии ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу, где врачи реаниматологи оказали малышу медицинскую помощь.

Сегодня утром врачи больницы констатировали положительную динамику состояния здоровья мальчика, который получил серьезную травму головы, переломы и ушибы внутренних органов.

В настоящее время правоохранительными органами собирается характеризующий материал о социальном положении многодетной семьи, проводятся иные доследственные мероприятия.

Напомню, что только за этот весеннее-летний сезон из окон выпало 23 ребенка, трое детей погибли.