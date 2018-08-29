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Врачи борются за здоровье малыша
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Врачи борются за здоровье малыша 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
фото privet-rostov.ru  Вчера вечером в селе Шихобалово Юрьев-Польского района произошла очередная трагедия с участием малолетнего ребенка.
Трехлетний малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.
В коматозном состоянии ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу, где врачи реаниматологи оказали малышу медицинскую помощь.
Сегодня утром врачи больницы констатировали положительную динамику состояния здоровья мальчика, который получил серьезную травму головы, переломы и ушибы внутренних органов.
В настоящее время правоохранительными органами собирается характеризующий материал о социальном положении многодетной семьи, проводятся иные доследственные мероприятия.
Напомню, что только за этот весеннее-летний сезон из окон выпало 23 ребенка, трое детей погибли.
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