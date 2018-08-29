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Более 5 тыс. детей оленеводов доставят на вертолетах в интернаты из тундры Ямала
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Более 5 тыс. детей оленеводов доставят на вертолетах в интернаты из тундры Ямала 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. детей из числа коренных малочисленных народов Севера доставят из тундры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в школы-интернаты к началу учебного года на вертолетах, а также водным, автомобильным транспортом и вездеходами. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Григорий Лымар.
"Стартовала организованная кампания по сбору детей из тундры, мы собираем их всеми видами транспорта, в основном — вертолетом. В этом году это более 5 тыс. человек", — сказал Лымар.
По его словам, доставка школьников из числа коренных малочисленных народов Севера, которые вместе с родителями ведут кочевой образ жизни, продлится до 10 сентября. «Но мы постараемся большую часть детей перевезти к 1 сентября, к началу учебного года», — уточнил Лымар.
Детей примут 28 школ-интернатов, расположенных в городе Муравленко, а также Шурышкарском, Тазовском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах. «Важно, что все интернаты — семейного типа, дети едут учиться и жить вместе со своими братьями и сестрами, [во время учебы они] живут в комфортных условиях», — отметил Лымар.
В новом учебном году впервые за школьные парты сядут 870 детей из числа коренного населения арктического региона. По словам Лымаря, адаптироваться в новых условиях им помогает программа «Готовимся к школе», которая проводится на Ямале второй год подряд. «Акция „Готовимся к школе“ проходила все лето, мы специально открывали центры кочевого образования. Они для тех детей, которые пойдут в первый класс, но у них не было возможности ходить в детские сады, с ними дополнительно занимались кочевые педагоги», — пояснил он.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы — 30,6 тыс. (73%), ханты — 9 тыс. (22%), селькупы — 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).
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