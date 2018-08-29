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Подростки с самодельным бульбулятором напугали ростовчан
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Подростки с самодельным бульбулятором напугали ростовчан 

Деловое сообщество 1 час назад
В центре Ростова-на-Дону, рядом с проспектом Ворошиловским, компания ушлых подростков на детской площадке вдыхала что-то из самодельного бульбулятора и нецензурно выражалась. Об этом рассказали очевидцы происшествия. Жители призывают родителей и правоохранительные органы обратить на них внимание.
«Они так ругались, что и побить могут. Если кто-то узнает в этих детях своих, проведите с ними беседу. Жалко их будет полиции сдавать. Все-таки дети еще», — написала ростовчанка — автор публикации в популярном городском паблике в социальных сетях.
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