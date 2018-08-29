На базе Приозерского дома-интерната открывается центр для особенных детей

На базе Приозерского дома-интерната для детей-инвалидов создается единственный на территории Ленобласти современный реабилитационный центр для детей с особенностями здоровья.

Как рассказали в пресс-службе Ленобласти, на территории интерната уже к 1 сентября откроются новые классы для детей, которые проходят курс домашнего обучения, а к концу ноября заработает новый спортивный зал, оборудованный всем необходимым инвентарем.

Кроме того в здании уже полностью заменена система очистки воды, оборудована новая прачечная, произведен косметический ремонт внутри здания, на очереди ремонт фасада и благоустройство территории.

С Нового года, то есть с 1 января 2019 года, родители особенных детей смогут обратиться в дом-интернат к специалистам и получить квалифицированную помощь логопедов, психологов, социальных педагогов, инструкторов по трудотерапии.

Детский дом-интернат в Приозерске существует с 1965 года. Сейчас в нем проживает 165 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет.

Напомним, что на территории Ленобласти во всеволожском районе работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции — единственное на территории СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года во Всеволожске открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.