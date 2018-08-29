Ещё
На базе Приозерского дома-интерната открывается центр для особенных детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

На базе Приозерского дома-интерната открывается центр для особенных детей 

Ivyborg.ru 52 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
На базе Приозерского дома-интерната для детей-инвалидов создается единственный на территории Ленобласти современный реабилитационный центр для детей с особенностями здоровья.
Как рассказали в пресс-службе Ленобласти, на территории интерната уже к 1 сентября откроются новые классы для детей, которые проходят курс домашнего обучения, а к концу ноября заработает новый спортивный зал, оборудованный всем необходимым инвентарем.
Кроме того в здании уже полностью заменена система очистки воды, оборудована новая прачечная, произведен косметический ремонт внутри здания, на очереди ремонт фасада и благоустройство территории.
С Нового года, то есть с 1 января 2019 года, родители особенных детей смогут обратиться в дом-интернат к специалистам и получить квалифицированную помощь логопедов, психологов, социальных педагогов, инструкторов по трудотерапии.
Детский дом-интернат в Приозерске существует с 1965 года. Сейчас в нем проживает 165 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет.
Напомним, что на территории Ленобласти во всеволожском районе работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции — единственное на территории СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года во Всеволожске открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.
Ivyborg.ru: последние новости
Детские поликлиники Ленобласти ждет преображение на 140 млн. рублей Новый детский сад в Сертолово уже комплектует группы Выборгская прокуратура нашла серьезные нарушения в детском лагере «Серебряный ручей»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино28
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки5
Почему фильм «В джазе только девушки» черно-белый
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Видео
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение