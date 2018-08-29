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Собянин рассказал о скором открытии четырех детских садов в ТиНАО
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Собянин рассказал о скором открытии четырех детских садов в ТиНАО 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Четыре детских сада откроются в ближайшие дни в четырех поселениях ТиНАО. Они смогут принять более 800 юных москвичей, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. По словам мэра новые детские сады начнут работу в Щербинке, а также в поселениях Рязановское, Кокошкино и Филимонковское. Они примут в общей сложности 820 малышей, уточнил Собянин. «Так постепенно решаем вопрос нехватки детсадов в ТиНАО, где рождается много малышей», − подчеркнул он.
Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что с начала года Москомархитектура утвердила проекты 34 детских садов. По словам Кузнецова, 11 детских садов появятся в ТиНАО, в поселениях Сосенское, Внуковское, Рязановское и Московский, четыре построят в Северном административном округе. пять в районах Свиблово, Северный, Марьина роща, Ярославский. Еще пять садов откроются на северо-западе столицы — в Щукино, Митино и Покровском-Стрешневе.
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