Школьники из Орловской области отдохнут в «Артеке»

Орловские школьники получили возможность отдохнуть в Международном детском центре «Артек». Смена стартует 30 августа и рассчитана на 21 день.

Так, среди орловских школьников, которые получили путевку в «Артек», ребята, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе. Всего 24 подростка.

Смена в лагере Хрустальный» МДЦ «Артек» стартует 30 августа. Заезд длится традиционные три недели.

В областном правительстве отмечают, что ранее отдыхать на Черноморское побережье во Всероссийский детский центр «Орленок» отправились еще 30 детей и подростков из Орловской области.