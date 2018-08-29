Ещё
Школьники из Орловской области отдохнут в «Артеке»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Школьники из Орловской области отдохнут в «Артеке» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловские школьники получили возможность отдохнуть в Международном детском центре «Артек». Смена стартует 30 августа и рассчитана на 21 день.
Так, среди орловских школьников, которые получили путевку в «Артек», ребята, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе. Всего 24 подростка.
Смена в лагере Хрустальный» МДЦ «Артек» стартует 30 августа. Заезд длится традиционные три недели.
В областном правительстве отмечают, что ранее отдыхать на Черноморское побережье во Всероссийский детский центр «Орленок» отправились еще 30 детей и подростков из Орловской области.
Сообщение Школьники из Орловской области отдохнут в «Артеке» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле появился сенсорный сад для детей В Орел прибыла частица ризы Пресвятой Богородицы В Орле развивают направление детской челюстно-лицевой хирургии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино28
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки
Почему фильм «В джазе только девушки» черно-белый
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Видео
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение