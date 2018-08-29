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Четыре детсада откроются в новой Москве в ближайшее время
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Четыре детсада откроются в новой Москве в ближайшее время 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Щербинке, Рязановском, Кокошкине и Филимонковском на днях откроются четыре новых детских сада, их построили в рамках решения проблемы нехватки дошкольных организаций в новой Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сразу четыре детских сада откроются на днях в новой Москве: в Щербинке, поселениях Рязановское, Кокошкино и Филимонковское. В общей сложности они примут 820 малышей», — написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».
Он добавил, что так постепенно решается вопрос нехватки детских садов в Троицком и Новомосковском округах, где рождается много малышей.
Первого сентября в столичные дошкольные группы (детские сады) пойдут 424 тысячи малышей в возрасте до семи лет. Местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от двух лет восьми месяцев до семи лет.
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