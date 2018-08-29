В Гурьевске завершил работу необычный лагерь для детей 

Здесь в специализированную смену собрали мальчишек и девчонок, для которых экскурсия в музей или обычный поход в кино не привычная часть жизни, а редкость. Возможность отдохнуть в летнем лагере получили 17 ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Помимо педагогов, наставниками для детей стали сотрудники районной полиции.
Первое правило лагеря для трудных подростков — каждый должен знать основы безопасности. В эту летнюю смену наставниками для ребят стали сотрудники Гурьевского отдела МВД. Детям показывают патрульные машины, разрешают посигналить и поздороваться по рации.
За две недели 17 ребят смогли поближе познакомиться с работой стражей порядка. Среди них Саша Васильев. Мальчику 12 лет. В экипаже ДПС он впервые.
Саша Васильев, житель Гурьевска:
— Все эти дела расследовать, ловить преступников. Ну, для них, наверное, уже несложно. Уже привыкли.
Лагерь «Фортуна» реализуется в Гурьевске уже третий год. Его воспитанники это ребята из семей, которые находятся в сложном материальном и социальном положении. Сюда же входят и подростки, состоящие на профилактическом учёте.
Максим Корнейчук, начальник ОМВД России по Гурьевскому городскому округу:
— Мы хотим показать, что дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, чтобы они в лице полицейского не видели только злого дядю, который будет стоять над ними с мечом, а, непосредственно, что мы открытые, и мы существуем, чтобы показать им доброту, тепло.
Помимо районного отдела МВД дети смогли побывать на экскурсиях и лекциях в самых разных уголках области.
Сергей Подольский, глава администрации Гурьевского городского округа:
— Были в Форд Боярд, в деревне викингов в Романово. Спуск на каяках и на байдарках в Озёрске, посещение разных фортов, тематические беседы, экскурсии и прочее. Дети совсем другие, дети преобразились.
Смены планируют открывать ежесезонно при поддержке администрации. Ведь задача лагеря «Фортуна» повысить уровень сознательности подрастающего поколения и помочь детям выбрать правильный жизненный путь.
София Беренёва, Ирина Аксёнова, Андрей Долгий