В Гурьевске завершил работу необычный лагерь для детей

Здесь в специализированную смену собрали мальчишек и девчонок, для которых экскурсия в музей или обычный поход в кино не привычная часть жизни, а редкость. Возможность отдохнуть в летнем лагере получили 17 ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Помимо педагогов, наставниками для детей стали сотрудники районной полиции.

Первое правило лагеря для трудных подростков — каждый должен знать основы безопасности. В эту летнюю смену наставниками для ребят стали сотрудники Гурьевского отдела МВД . Детям показывают патрульные машины, разрешают посигналить и поздороваться по рации.

За две недели 17 ребят смогли поближе познакомиться с работой стражей порядка. Среди них Саша Васильев . Мальчику 12 лет. В экипаже ДПС он впервые.

Саша Васильев, житель Гурьевска:

— Все эти дела расследовать, ловить преступников. Ну, для них, наверное, уже несложно. Уже привыкли.

Лагерь «Фортуна» реализуется в Гурьевске уже третий год. Его воспитанники это ребята из семей, которые находятся в сложном материальном и социальном положении. Сюда же входят и подростки, состоящие на профилактическом учёте.

Максим Корнейчук, начальник ОМВД России по Гурьевскому городскому округу:

— Мы хотим показать, что дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, чтобы они в лице полицейского не видели только злого дядю, который будет стоять над ними с мечом, а, непосредственно, что мы открытые, и мы существуем, чтобы показать им доброту, тепло.

Помимо районного отдела МВД дети смогли побывать на экскурсиях и лекциях в самых разных уголках области.

Сергей Подольский, глава администрации Гурьевского городского округа:

— Были в Форд Боярд, в деревне викингов в Романово. Спуск на каяках и на байдарках в Озёрске, посещение разных фортов, тематические беседы, экскурсии и прочее. Дети совсем другие, дети преобразились.

Смены планируют открывать ежесезонно при поддержке администрации. Ведь задача лагеря «Фортуна» повысить уровень сознательности подрастающего поколения и помочь детям выбрать правильный жизненный путь.