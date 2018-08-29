В Красноярском крае после драки один из мальчиков оказался в реанимации

В Пировском районе на детской площадке подрались двое мальчиков — один из них оказался в реанимации. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

По данным следствия, 26 августа на детской площадке 9-летний мальчик ударил 11-летнего палкой по спине. На следующий день этот же мальчик, предположительно, наткнулся на металлическую проволоку. Позже у него сильно разболелся живот. В больнице Лесосибирска врачи поставили ему диагноз разрыв тонкой кишки, мальчика прооперировали.

Сейчас следователи устанавливают истинную причину травмы ребенка.