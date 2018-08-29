В Пировском районе ребенок во время игры получил разрыв тонкой кишки

Накануне в больницу Лесосибирска поступил ребенок с травмами. По информации краевого следственного комитета, в поселке Омский Пировского района вечером двое мальчиков в возрасте 9 и 11 лет гуляли на детской площадке. Они поругались и младший взял палку и ударил друга по спине. Также 11-летний мальчик наткнулся на металлическую проволоку. Он почувствовал боль в области живота. На следующий день с диагнозом разрыв тонкой кишки был госпитализирован. В больницу ему сделали операцию.

«В настоящее время следователям предстоит установить причину возникновения травмы у ребенка, для этого опрашиваются свидетели, очевидцы конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали следователи.