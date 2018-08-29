Ещё
Для детских поликлиник в Карелии закупается современное оборудование
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Для детских поликлиник в Карелии закупается современное оборудование 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В Карелии продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям.
Из резервного фонда правительства РФ республике в 2018 году выделены 69,4 млн рублей на оснащение современным оборудованием детских поликлиник, в том числе в ряде моногородов.
Так, Сегежская, Суоярвская, Питкярантская, Кондопожская и Пудожская центральные районные больницы получили возможность приобрести портативные переносные диагностические ультразвуковые аппараты, 12-канальные электрокардиографы, а также офтальмологическую технику. Межрайонная больница №1 (г. Костомукша) закупает стационарный аппарат УЗИ, электрокардиограф, оборудование для диагностики и лечения лор-заболеваний и заболеваний глаз у детей.
Новое оборудование поступит в детские поликлиники до конца года, сообщили в Минздраве РК.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Развивайте потенциал ребёнка с детства, или Как выбрать правильный спортивный комплекс в квартиру В суд поступили новые иски в рамках «Сямозерского дела» Развиваем малыша: спортивный уголок для детей в квартиру
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино29
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки6
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
02:59
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Кино
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение