Для детских поликлиник в Карелии закупается современное оборудование

В Карелии продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям.

Из резервного фонда правительства РФ республике в 2018 году выделены 69,4 млн рублей на оснащение современным оборудованием детских поликлиник, в том числе в ряде моногородов.

Так, Сегежская, Суоярвская, Питкярантская, Кондопожская и Пудожская центральные районные больницы получили возможность приобрести портативные переносные диагностические ультразвуковые аппараты, 12-канальные электрокардиографы, а также офтальмологическую технику. Межрайонная больница №1 (г. Костомукша) закупает стационарный аппарат УЗИ, электрокардиограф, оборудование для диагностики и лечения лор-заболеваний и заболеваний глаз у детей.

Новое оборудование поступит в детские поликлиники до конца года, сообщили в Минздраве РК.