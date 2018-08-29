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На День открытых дверей приглашает ЦКС «Измайлово»
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На День открытых дверей приглашает ЦКС «Измайлово» 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Центре культуры и спорта района Измайлово 30 августа по адресу: ул. Верхняя Первомайская, дом 32 состоится День открытых дверей.
В ходе Дня открытых дверей посетителей ждут педагоги и тренеры ЦКС «Измайлово». Желающие смогут с ними пообщаться и задать интересующие вопросы, записать себя или ребёнка в студию или секцию.
День открытых дверей — это замечательная возможность подобрать своему ребёнку наиболее полезное и интересное направление для его развития, а для себя — найти желаемые занятия рядом с домом.
Начало мероприятия в 16:00.
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