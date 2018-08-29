Как социальные сети влияют на ожирение?

Появлению лишнего веса могут способствовать неожиданные причины, недавнее исследование показывает, что средства массовой информации оказывают влияние на ожирение нации. Поводом к исследованию стала эпидемия ожирения в Великобритании, в 2017 году Британию, как и США определили к самым толстым нациям. Частичная вина лежит на социальных сетях, исследователи доказали, если дети видят, как их кумиры употребляют высококалорийные вредные продукты, то они с высокой вероятностью выбирают такие же закуски для сея. Организатором исследования стал Ливерпульский университет, его научные сотрудники проделали колоссальную работу для того, чтобы доказать предполагаемую связь между лишним весом, социальными сетями и другими СМИ. Объектами исследования стали 176 детей, их разделили на три группы. Каждая группа подвергалась тематическому влиянию из социальных сетей.

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Две группы детей наблюдали за популярными среди их возрастной категории звездами. Одна группа наблюдала, как их кумиры употребляют нездоровые продукты, вторая группа была подвергнута такой же пропаганде, но направленной на здоровое питание. Была и третья группа, они просматривали материалы, не имеющие отношения к продуктам питания. Третья группа выполняла функцию контрольной. После просмотра материалов детей пригласили перекусить, целью эксперимента было проанализировать их выбор. Детям предлагались разные угощения, как здоровые, так и вредные, на столе присутствовали виноград, морковка, шоколадные батончики, желейные конфетки и еще много наименований. По подсчетам исследователей дети из группы с пропагандой нездоровой пищи употребили в среднем по 448 калорий. Дети, которые смотрели на здоровые продукты и материалы, не имеющие отношения к пище, употребили продуктов в среднем на 357 калорий. Разница составляет 26%, и это достаточно много. Ранее было известно, что дети доверяют традиционной рекламе сильнее, чем взрослые люди, на этот раз ученые исследовали влияние непрямой рекламы, и результаты оказались такими же неутешительными. Дети и подростки находятся под большим влиянием звезд, они не имеют понятия о том, что их кумир может получать деньги за непрямое продвижение того или иного продукта. После того, как исследование было опубликовано, на его счет высказался Рассел Винер, руководитель Королевского коллежа педиатрии и детского здоровья. Он призывал правительство ужесточить правила появления информации в СМИ с целью предотвращения детского ожирения. Дети становятся жертвами рекламных игр и маркетинговых войн, в силу не сформировавшихся убеждений и недостаточных знаний они не могут самостоятельно определить степень вредности продукта. Для разрешения данного вопроса в Британии было предложено таргетирование рекламы по возрастным категориям таким образом, чтобы можно было выставить ограничения по возрасту зрителей. Читать далее

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