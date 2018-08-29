В Конькове отметили праздник спелого яблока

В библиотеке № 180 в Конькове для детей устроили праздник спелого яблока. Этим необычным «фруктовым» событием в коньковской библиотеке отметили Яблочный спас.

К сожалению, погода 21 августа подвела, поэтому мероприятие прошло не во дворе, а в помещении библиотеки. Несмотря на дождь за окном, гости праздника повеселились от души!

Дети из многодетных семей района Коньково и постоянные читатели библиотеки участвовали в играх и мастер-классах. Гости не только развлеклись, но и узнали много нового о яблоках. И, конечно же, отведали и свежие плоды, и яблочный пирог.