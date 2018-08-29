Ещё
В Конькове отметили праздник спелого яблока
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Конькове отметили праздник спелого яблока 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
В библиотеке № 180 в Конькове для детей устроили праздник спелого яблока. Этим необычным «фруктовым» событием в коньковской библиотеке отметили Яблочный спас.
К сожалению, погода 21 августа подвела, поэтому мероприятие прошло не во дворе, а в помещении библиотеки. Несмотря на дождь за окном, гости праздника повеселились от души!
Дети из многодетных семей района Коньково и постоянные читатели библиотеки участвовали в играх и мастер-классах. Гости не только развлеклись, но и узнали много нового о яблоках. И, конечно же, отведали и свежие плоды, и яблочный пирог.
Коньково: последние новости
В «Юноне» состоялся День открытых дверей Посетителей ЦСО «Ломоносовский» филиал «Коньково» познакомили с творчеством Сологуба Молодежная палата провела дворовый праздник на Генерала Антонова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино29
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки6
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
02:59
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Кино
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение