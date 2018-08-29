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Инспектора ГИБДД Моздокского района Северной Осетии сместе с дошкольниками присоединились к акции «Научи ребенка ПДД!»
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Инспектора ГИБДД Моздокского района Северной Осетии сместе с дошкольниками присоединились к акции «Научи ребенка ПДД!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района совместно с дошколятами детского сада «Ёлочка» решили присоединиться и поддержать Всероссийскую социальную акцию «#НаучиРебенкаПДД».
Малыши не впервые встречают в своём саду инспекторов ДПС, но эта встреча была особенной. На новой площадке с дорожной разметкой ребята не только изучили правила безопасного поведения на проезжей части, но и с большим удовольствием собрали и установили дорожные знаки, которые им подарили сотрудники Госавтоинспекции. Также малышам была продемонстрирована и подарена иллюстрированная книга, где чётко и красочно описываются все примеры правильного поведения на дороге.
Надеемся, что такая наглядная воспитательная работа по обеспечению безопасности детей на дороге, которую полицейские проводят в детских дошкольных учреждениях пойдёт ребятам на пользу и полученные знания обязательно пригодятся им в повседневной жизни.
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