Ещё
В детском саду на Совхозной организовали праздник «Песенки из любимых мультфильмов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В детском саду на Совхозной организовали праздник «Песенки из любимых мультфильмов» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Музыкальный праздник «Песенки из любимых мультфильмов» состоялся в детском саду при школе №460 на улице Совхозной в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Песня «Настоящий друг» из мультфильма «Тимка и Бимка» помогла малышам вспомнить, что значит быть другом. Веселые жители острова Чунга-Чанга исполнили танец, а кузнечик сыграл на скрипке. Ребята отлично провели время, — добавил представитель администрации.
Напомним, что дошкольное отделение №5 школы №460 находится по адресу улица Совхозная, дом 16, корпус 2. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
В детском саду на улице Маршала Кожедуба отметили День государственного флага России Поликлиника на Цимлянской перешла на усиленный режим работы Новые книги появились на полках библиотеки № 105 района Люблино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино29
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки6
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
02:59
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Кино
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение