В детском саду на Совхозной организовали праздник «Песенки из любимых мультфильмов»

Музыкальный праздник «Песенки из любимых мультфильмов» состоялся в детском саду при школе №460 на улице Совхозной в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Песня «Настоящий друг» из мультфильма «Тимка и Бимка» помогла малышам вспомнить, что значит быть другом. Веселые жители острова Чунга-Чанга исполнили танец, а кузнечик сыграл на скрипке. Ребята отлично провели время, — добавил представитель администрации.

Напомним, что дошкольное отделение №5 школы №460 находится по адресу улица Совхозная, дом 16, корпус 2. (мю)