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Во Владимирской области трехлетний мальчик выпал из окна
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Во Владимирской области трехлетний мальчик выпал из окна 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении из окна второго этажа в селе Шахобалово Юрьев-Польского района, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.
Установлено, что вечером 28 августа мальчик остался без присмотра взрослых. Его мама мыла посуду на кухне, а отец в это время в комнате играл с другими детьми.
Оставшись без внимания, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате мальчик упал из открытого окна на землю.
Пострадавшего в коматозном состоянии доставили в реанимационное отделение детской областной больницы. Врачи оказали малышу экстренную помощь и к утру его состояние стабилизировалось. Ребенок получил переломы, серьезную травму головы и ушибы внутренних органов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают материалы, характеризующие многодетную семью.
Весной и летом 2018 года во Владимирской области из окон выпали 23 ребенка. Трое из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.
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