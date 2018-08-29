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В Пскове с Детской больницы взыскали 350 тысяч рублей за переломы у четырёхлетнего ребёнка
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В Пскове с Детской больницы взыскали 350 тысяч рублей за переломы у четырёхлетнего ребёнка 

Псковская губерния 1 час назад
Работник ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница» превысил силу во время массажа и сломал четырехлетнему ребенку обе кости голени. Прокурор города Пскова и мать ребёнка обратились в суд с гражданским иском. Суд первой инстанции согласился с иском и взыскал с больницы компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Псковский областной суд также согласился с доводами сотрудника прокуратуры области и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница».
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