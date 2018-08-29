В Пскове с Детской больницы взыскали 350 тысяч рублей за переломы у четырёхлетнего ребёнка

Работник ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница» превысил силу во время массажа и сломал четырехлетнему ребенку обе кости голени. Прокурор города Пскова и мать ребёнка обратились в суд с гражданским иском. Суд первой инстанции согласился с иском и взыскал с больницы компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Псковский областной суд также согласился с доводами сотрудника прокуратуры области и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница».