Как отвыкнуть от гаджета за 10 дней?

Бишкекчанин Жакшылык Матанов открыл лагерь, где дети вместо игр в телефоне учатся готовить кыргызский попкорн, катают шарики из сушеного творога и практикуют родной язык.

Визг и хохот. Мальчишки на раз-два-три начинают тянуть канат в разные стороны. Падают, смеются, поднимаются и повторяют заново. С каждой стороны человек по 10. Победитель — та команда, что «перетянет» соперников на свою сторону. В этом и заключается смысл игры «аркан тартыш» — перетягивание аркана (веревки). Так же несколько веков назад проводили свой досуг предки кыргызов. Для современных детей такое развлечение в новинку.

Национальные игры — часть программы этно-лагеря. Его основатель Жакшылык Матанов. Он же владелец детского образовательного центра. Накопив 4-летний опыт работы с подрастающим поколением, решил открыть место, где дети смогли бы отдыхать и узнавать новое.

«Дети слишком зависимы от смартфонов. Мало времени проводят на свежем воздухе, почти ничего не знают о культуре родной страны. А лагерь — это как экспресс-путеводитель по традициям Кыргызстана. Здесь мы их знакомим с обычаями, кухней, играми», — рассказывает Жакшылык.

Главная заповедь лагеря — на 10 дней забудь о гаджетах. Связь с родителями только через вожатых. Если у ребенка найдут телефон — его заберут, без возврата. Такие вот «местные» законы.

«Ребята, айда сюда, — воспитательница бодро зазывает ребятню к казану. — Сегодня будем готовить кыргызский попкорн, пробовали когда-нибудь?»

Дети в недоумении. Очередной сюрприз. Их здесь каждый день ждет что-то новое, неожиданное.

«Попкорн — это бадырак. Жареная пшеница. Ее жарят в казане, постоянно помешивая. Через 5 минут зернышки будут готовы», — мягко повествует наставница, будто читает сказку.

Первая порция готова. Подождав минут 7, пока угощение слегка остынет, детвора налетает на зернышки. Словно воробушки. «Вкууусно. Как семечки», — громко выкрикивает один из воспитанников.

Набив рты жареными зернышками, дети начинают двигаться в сторону юрты. По расписанию — «катание» курутов. Все ребята знают, что это, из чего, но никто не пробовал делать их собственноручно.

Детвора уселась вокруг стола, дожидаясь вожатую, пока она принесет подносы с беленькими кругляшами.

«Ребята, шарики должны быть не большими и не маленькими. Старайтесь делать их среднего размера. И не спешите», — наставляет она. И ставит в центр стола емкости с молочной смесью.

Дети с восторгом набрасываются на белую массу с солоноватым вкусом. Ее делают из кобыльего или коровьего молока. Молочную загустевшую смесь «прячут» в мешочек, подвешивают и оставляют в тени. Влага постепенно стекает и образуется молочная масса — сузмо. Из нее-то и делают курутики.

Ребята аккуратно «вылепливают» шарики, прерываясь на дегустацию. Облизывать руки, вымазанные в сузмо, — отдельная забава.

Юная участница лагеря делится: «Мне раньше не разрешали катать куруты, говорили, что я еще маленькая, и что сделаю что-нибудь не так. А тут пожалуйста. Это так классно».

Стрелка часов незаметно подкралась к двенадцати. По расписанию — обед. Затем тихий час. Ну, а после — снова увлекательная программа, каждый день она разная. Сегодня они будут знакомиться с древней традицией «тушоо той» — перерезание пут. Эту церемонию проводят, когда малыш делает свои первые шаги.

«Детям непривычно без гаджетов первые 2-3 дня. А потом они так втягиваются в программу лагеря, что под конец потока не хотят уезжать. Привыкают. Выходит, что наш способ отвлечь ребенка от телефона, работает», — с улыбкой говорит Жакшылык Матанов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ