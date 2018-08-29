В Южнопортовом отметили закрытие «Московской смены»

Окончание третьего, заключительного этапа городского лагеря «Московская смена» отметили в Центре социальной помощи семье и детям Южнопортового района. Об этом сообщила PR-специалист учреждения Наталия Келиматова.

— С одной стороны — печально, что лето, интересные мероприятия, экскурсии, «Код безопасности» и длительные прогулки на улице заканчиваются. А с другой — это начало нового этапа жизни, для которого наши дети и подростки хорошо подготовились в центре «Истоки», — рассказала Келиматова.

По ее словам, в рамках программы по закрытию сезона детям устроили дискотеку, а в финале ребята выпустили в небо шары с пожеланиями на новый учебный год. (ео)