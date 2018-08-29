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В Череповце сотрудники полиции в преддверии Дня знаний напомнили детям правила дорожного движения
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В Череповце сотрудники полиции в преддверии Дня знаний напомнили детям правила дорожного движения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Череповце сотрудники ДПС во взаимодействии с волонтерами посетили реабилитационный центр для детей «Преодоление», где провели со школьниками занятия по правилам безопасного поведения.
Полицейские и активисты напомнили мальчишкам и девчонкам основные положения ПДД, а также организовали конкурсы с моделированием различных дорожных ситуаций. В интерактивной игре дети быстро восстановили навыки, связанные с безопасным поведением на улицах и дорогах, вспомнили безопасный маршрут от дома до школы, а также обязанности пешеходов и пассажиров.
В конце занятий полицейские и волонтеры подарили детям световозвращающие брелоки, благодаря которым они будут более заметны для водителей в темное время суток.
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