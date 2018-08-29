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Госавтоинспекция Владивостока провела спортивные игры для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
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Госавтоинспекция Владивостока провела спортивные игры для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
По ежегодной традиции сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку приехали с визитом в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды». В центре проходят реабилитацию дети из социально неблагополучных и незащищенных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Полицейские провели с подростками станционную игру «Безопасное детство».
Спортивное занятие началось с разминки. В ней приняли участие не только дети, но и сотрудники специальных служб: инспекторы ГИБДД, транспортной полиции, представители службы спасения, пожарной инспекции и скорой помощи. Дети разделились на пять команд и отправились на станции, где им предстояло ответить на различные тематические вопросы и принять участие в эстафете.
Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку провели занятия по Правилам дорожного движения для велосипедистов. После этого полицейские показали детям, чем оснащена автомашина сотрудников дорожно-патрульной службы. С большим интересом ребята изучали работу специального громкоговорящего устройства. Участникам команд напомнили правила поведения на водных объектах, объяснили, как помочь тонущему человеку. На станции пожарной безопасности дети отгадывали тематические термины и демонстрировали знания правил безопасного обращения с огнем. Врач и фельдшер станции скорой медицинской помощи говорили о правилах здорового образа жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте провела викторину о правилах поведения на железной дороге.
Ребята из социального приюта получили от организаторов не только грамоты, но и массу позитивных впечатлений, а также полезных знаний, которые останутся в памяти надолго.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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