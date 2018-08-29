В Салехарде пожарные дали детсадовцам подержать брандспойт. ВИДЕО

Всероссийский месячник безопасности детей в Салехарде добрался до детсада.

Ежегодная всероссийская акция на Ямале стартовала 20 августа. А сегодня огнеборцы приехали к самым маленьким на настоящей пожарной машине. «Игрушка» воспитанникам детского сада «Светлячок» понравилась.

Всем детям дали немного пошалить на детской площадке, сбивая шарики из брандспойта. А потом напомнили, как вести себя с огнём и куда звонить в критической ситуации.

Машина отправилась дальше по дошкольным учреждениям. Но пока охватить все не получится многие ещё только готовятся принимать детей.

Школьники услышат о безопасности позже, во время всероссийского урока 3-4 сентября. У ребят из начальных классов второй школы урок обещает быть особенно интересным. 4 сентября он пройдёт прямо в пожарной части Салехарда. Конечно, с экскурсией и демонстрацией возможностей современных огнеборцев.