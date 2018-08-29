Зона безответственности Ребенок погиб, провалившись в люк

Событие, которое случилось 19 августа в небольшой деревушке Долгорепицы Ершовской волости Псковского района, стало для всех шоком. В канализационном колодце утонул 9-летний мальчик

В канализационном колодце утонул 9-летний мальчик. В тот день он играл с ребятами возле здания разрушенной школы.

«Сигналов не поступало»

Взрослых поблизости не было, что именно произошло, сейчас выясняют следственные органы. Предположительно, в какой-то момент ребенок случайно сорвался и упал прямо в стоячую воду. Выбраться он не смог. На крики детей прибежали взрослые, вызвали МЧС . Мальчика вытащили, но было слишком поздно. Он захлебнулся.

Местные жители говорят, что обычно этот люк был закрыт жестянкой и досками. На него уже никто не обращал внимание. Кто и почему с него снял эту самодельную защиту, остается только догадываться. Но именно это и привело к страшным событиям.

«В отношении этого колодца от населения не поступало никаких сигналов об опасности. К сожалению, не всегда о таких объектах становится известно, — объяснил «АиФ-Псков» глава Ершовской волости Олег Трашков. — Все, что нужно, мы сделаем, чтобы предотвратить дальнейшие риски. Как только следствие даст добро, мы сразу же все уберем. Скорее всего, зароем яму грунтом и закроем плитой чтобы поднять её было невозможно. Мы планируем активизировать работу с населением по выявлению подобных опасных и аварийных объектов для их ликвидации и проверим, есть ли на территории подобные опасные объекты».

Сейчас колодец временно закрыт деревянным тяжелым настилом.

Проверку устроят не только в Псковском районе, но и в областном центре. После всего случившегося глава Пскова Иван Цецерский поручил администрации города до 1 сентября проверить все объекты коммунального хозяйства, в том числе, канализационные люки города

Уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталья Соколова подтверждает, что, к сожалению, в Псковской области много опасных мест, представляющих угрозу и детям и взрослым.

«Целое лето мы принимали участие во Всероссийской акции «Безопасное детство», просили население сообщать нам об аварийных, заброшенных, потенциально опасных объектах, — рассказала нашему корреспонденту детский омбудсмен.

И сообщений стало поступать очень много: о заброшенных помещениях, находящиеся в ненадлежащем состоянии, открытых люках, например, в Пскове, на территории детского сада №55, открытых чердаках, подвалах. Псковичи пожаловались также и на торчащую арматуру в Ботаническом саду, за которую может зацепиться ребенок. Все эти сигналы были направлены главам местного самоуправления и в районы, в МЧС и прокуратуру ».

Дети без присмотра

«Любой гражданин должен, в первую очередь, обратиться в органы власти, а если видит, что никакой реакции нет, обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор Россельхознадзор , — если это сельские поселения, — пояснила Наталья Соколова. — Много органов, которые могут проконтролировать ситуацию и минимизировать риски. Сколько таких колодцев, заброшенных зданий, открытых чердаков и подвалов несут в себе угрозу жизни нашим детям?! Необходимо сделать все возможное, чтобы исключить риск жизни, здоровью и безопасности детей, да и взрослых».

К сожалению, подобные несчастные случаи с детьми — не редкость. Зачастую, оставшись без присмотра взрослых, происходит беда.

В апреле этого года четырехлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Карапуз вывалился через открытое окно, взобравшись на приставленный к нему стул, когда находился без присмотра взрослых. К счастью, мальчик остался жив, но получил ушибы и травмы.

В мае трагедия произошла Великих Луках. 8-летний мальчик умер прямо на детской площадке. Он играл вместе с остальными детьми возле многоэтажки на проспекте Гагарина. В какой-то момент ребенок просунул голову между поручнями качелей и получил удар по голове. По словам очевидцев в этот момент на качелях катались девочки. Удар оказался смертельным, малыш скончался еще до приезда «скорой».

В этом же месяце в деревне Рыканово на окраине Великих Лук под лёд провалились две девочки. Одну из них, 9-летнюю, сумели спасти местные жители. Второй ребенок утонул.