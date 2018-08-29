Зона безответственности Ребенок погиб, провалившись в люк 

Событие, которое случилось 19 августа в небольшой деревушке Долгорепицы Ершовской волости Псковского района, стало для всех шоком. В канализационном колодце утонул 9-летний мальчик
В канализационном колодце утонул 9-летний мальчик. В тот день он играл с ребятами возле здания разрушенной школы.
«Сигналов не поступало»
Взрослых поблизости не было, что именно произошло, сейчас выясняют следственные органы. Предположительно, в какой-то момент ребенок случайно сорвался и упал прямо в стоячую воду. Выбраться он не смог. На крики детей прибежали взрослые, вызвали МЧС. Мальчика вытащили, но было слишком поздно. Он захлебнулся.
Местные жители говорят, что обычно этот люк был закрыт жестянкой и досками. На него уже никто не обращал внимание. Кто и почему с него снял эту самодельную защиту, остается только догадываться. Но именно это и привело к страшным событиям.
«В отношении этого колодца от населения не поступало никаких сигналов об опасности. К сожалению, не всегда о таких объектах становится известно, — объяснил «АиФ-Псков» глава Ершовской волости Олег Трашков. — Все, что нужно, мы сделаем, чтобы предотвратить дальнейшие риски. Как только следствие даст добро, мы сразу же все уберем. Скорее всего, зароем яму грунтом и закроем плитой чтобы поднять её было невозможно. Мы планируем активизировать работу с населением по выявлению подобных опасных и аварийных объектов для их ликвидации и проверим, есть ли на территории подобные опасные объекты».
Сейчас колодец временно закрыт деревянным тяжелым настилом.
Проверку устроят не только в Псковском районе, но и в областном центре. После всего случившегося глава Пскова Иван Цецерский поручил администрации города до 1 сентября проверить все объекты коммунального хозяйства, в том числе, канализационные люки города
Уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталья Соколова подтверждает, что, к сожалению, в Псковской области много опасных мест, представляющих угрозу и детям и взрослым.
«Целое лето мы принимали участие во Всероссийской акции «Безопасное детство», просили население сообщать нам об аварийных, заброшенных, потенциально опасных объектах, — рассказала нашему корреспонденту детский омбудсмен.
И сообщений стало поступать очень много: о заброшенных помещениях, находящиеся в ненадлежащем состоянии, открытых люках, например, в Пскове, на территории детского сада №55, открытых чердаках, подвалах. Псковичи пожаловались также и на торчащую арматуру в Ботаническом саду, за которую может зацепиться ребенок. Все эти сигналы были направлены главам местного самоуправления и в районы, в МЧС и прокуратуру».
Дети без присмотра
«Любой гражданин должен, в первую очередь, обратиться в органы власти, а если видит, что никакой реакции нет, обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, — если это сельские поселения, — пояснила Наталья Соколова. — Много органов, которые могут проконтролировать ситуацию и минимизировать риски. Сколько таких колодцев, заброшенных зданий, открытых чердаков и подвалов несут в себе угрозу жизни нашим детям?! Необходимо сделать все возможное, чтобы исключить риск жизни, здоровью и безопасности детей, да и взрослых».
К сожалению, подобные несчастные случаи с детьми — не редкость. Зачастую, оставшись без присмотра взрослых, происходит беда.
В апреле этого года четырехлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Карапуз вывалился через открытое окно, взобравшись на приставленный к нему стул, когда находился без присмотра взрослых. К счастью, мальчик остался жив, но получил ушибы и травмы.
В мае трагедия произошла Великих Луках. 8-летний мальчик умер прямо на детской площадке. Он играл вместе с остальными детьми возле многоэтажки на проспекте Гагарина. В какой-то момент ребенок просунул голову между поручнями качелей и получил удар по голове. По словам очевидцев в этот момент на качелях катались девочки. Удар оказался смертельным, малыш скончался еще до приезда «скорой».
В этом же месяце в деревне Рыканово на окраине Великих Лук под лёд провалились две девочки. Одну из них, 9-летнюю, сумели спасти местные жители. Второй ребенок утонул.