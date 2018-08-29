Акция «Соберем детей в школу» прошла в Лианозове

В субботу, 25 августа, центр «Лидер» и ЦСПСиД «Диалог» провели совместную акцию «Соберем детей в школу», в которой приняли участие жители района, неравнодушные к малообеспеченным семьям.

— Любой желающий мог принести канцелярские принадлежности, одежду, из которой выросли их дети, или новую одежду. Для детей были организованы мастер-класс и анимация с конкурсами и загадками. А также в благотворительной акции приняли участие муниципальные депутаты района Лианозово, которые тоже сделали свой вклад в поддержку малоимущих семей, — уточнили в центре «Лидер».

Напомним, центр досуга, культуры и спорта «Лидер» находится по адресу ул. Псковская, дом 9, корпус 2. (ис)