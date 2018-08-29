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Портрет современного подростка составили в Московской области
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Портрет современного подростка составили в Московской области 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Современные подростки, проживающие в различных городах и районах Московской области, рассказали о своих предпочтениях в учебе, профессии и планах на будущее, сообщила журналистам в среду на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Анонимный опрос был проведен среди подростков 12-14 и 15-17 лет. По ее словам, для исследования были выбраны районы в разной удаленности от Москвы: Балашиха, Наро-Фоминск, Протвино, Пушкинский и Одинцовский районы. В числе обсуждаемых с подростками вопросов были выбраны отношение подростков к школе, дополнительному образованию, их планы на ближайшее будущее, вредные привычки, кумиры, доверие взрослым и так далее.
«Дети в возрасте 15-17 лет мыслят о своем будущем в парадигме 3-10 лет, представляют, какая жизнь, каким будет вуз, чем будут заниматься. Многие выбирали сферы образования, медицины, спорта, IT-технологий и искусства. Независимо от возраста, подростки не хотят заниматься монотонной работой. Двенадцати— и четырнадцатилетних не привлекает работа без карьерного роста, с низкой зарплатой и без условий для самореализации», — сказала Мишонова.
По ее словам, обе возрастные группы подростков говорят, что работа, требующая высокой сосредоточенности и выдержки, им не подходит; они хотят свободное и креативное с быстрым успехом. Многие отметили, что хотят свой бизнес.
Мишонова отметила, что в планах большинства подростков создание семьи стоит не на первом месте, для них оптимальный возраст для создания семьи — 25-30 лет, при этом они не упоминают о рождении детей. Также подростки Подмосковья после окончания вуза допускают переезд в Москву или Санкт-Петербург, меньшая часть опрашиваемых мечтают о переезде за границу, так как боятся не реализовать себя на родной территории.
«Подростки стремятся к независимости. На первом месте пока стоят материальные ценности: обрести работу, квартиру, дом, машину. Большинство опрошенных живет в благополучных семьях, у большинства из них есть брат и сестра, у значительной части — бабушки и дедушки. Подростки 12-14 лет в большинстве своем живут с родителями, подростки 15-16 лет — преимущественно живут отдельно от родителей. Независимо от возраста дети не хотят говорить с родителями об отношениях с друзьями и противоположным полом, не рассказывают о своих вредных привычках», — уточнила Мишонова.
Мишонова добавила, что исследование было сделано оперативно и, скорее всего, будет продолжено в дальнейшем.
Как сообщила журналистам в среду на пресс-конференции в РИАМО министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, Главное управление социальных коммуникаций региона регулярно проводит социологические исследования, в том числе о молодежи, но впервые так подробно изучило подростков в Подмосковье.
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