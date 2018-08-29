В Южном городе ребенок застрял головой под игровым комплексом

Днем в среду, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южном городе. На детской площадке на улице Земская, 15 помощь потребовалась мальчику. Он застрял.

— Пытаясь пролезть под игровой конструкцией, ребенок не рассчитал высоту площадки. Самостоятельно освободиться не представлялось возможным, — рассказали сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области.

Сотрудники ПСС использовали гидроинструмент, чтобы вызволить ребенка. Они приподняли конструкцию, которая зажала голову ребенка, и вытащили пострадавшего из-под игрового центра. Помощь медиков ему не потребовалась. С детьми и их родителями спасатели провели профилактическую беседу.