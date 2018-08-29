День открытых дверей пройдет в Доме творчества на Зеленоградской

В четверг, 30 августа, в Доме творчества на Зеленоградской улице пройдет день открытых дверей, на который приглашают детей и их родителей. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Вас ждут аниматоры с дрессированной собачкой, фокусы, шутки и шоу джамперов. Кроме того, в рамках дня открытых дверей пройдут консультации по разным направлениям деятельности нашего Дома творчества. Родители и ребята подробнее узнают о работе кружков и секций, — уточнили в ДТ.

Всех желающих будут ждать на спортивной площадке по адресу ул. Зеленоградская, д. 17. Начало в 15.00. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется. (ео)