Ликвидировать дефицит мест к 2021 год. Подмосковье вступило в программу по строительству яслей

Московская область впервые вступила в программу по строительству отдельных зданий для яслей в этому году. Ранее группы для малышей находились в зданиях детских садов. Об этом рассказала министр образования региона Марина Захарова

«Что касается строительства яслей, мы только что включились в эту программу. Мы рассматриваем возможность выкупа тех помещений, которые есть во встроенных помещениях в строящихся и несдающихся домах, чтобы организовывать там ясельные группы», — сказала Захарова.

На реализацию программу предусмотрено выделение средств из регионального, федерального и муниципального бюджетов, добавила она.

Министр отметила, что в Подмосковье есть возможность организации и семейного детского сада.

«То есть многодетная мама может обратиться по этому поводу в управление образования, ее дети будут находиться с ней, она будет приписана к определенному детскому саду. Она может организовать уход и присмотр за своими детьми и получать за это заработную плату», — пояснила Захарова.