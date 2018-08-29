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Ликвидировать дефицит мест к 2021 год. Подмосковье вступило в программу по строительству яслей
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Ликвидировать дефицит мест к 2021 год. Подмосковье вступило в программу по строительству яслей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Московская область впервые вступила в программу по строительству отдельных зданий для яслей в этому году. Ранее группы для малышей находились в зданиях детских садов. Об этом рассказала министр образования региона Марина Захарова.
«Что касается строительства яслей, мы только что включились в эту программу. Мы рассматриваем возможность выкупа тех помещений, которые есть во встроенных помещениях в строящихся и несдающихся домах, чтобы организовывать там ясельные группы», — сказала Захарова.
На реализацию программу предусмотрено выделение средств из регионального, федерального и муниципального бюджетов, добавила она.
Министр отметила, что в Подмосковье есть возможность организации и семейного детского сада.
«То есть многодетная мама может обратиться по этому поводу в управление образования, ее дети будут находиться с ней, она будет приписана к определенному детскому саду. Она может организовать уход и присмотр за своими детьми и получать за это заработную плату», — пояснила Захарова.
Ранее Дмитрий Медведев провёл совещание с главами субъектов России, посвящённое подготовке к началу нового учебного года. Премьер-министр поручил ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году.
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