Подмосковье вступило в программу по строительству яслей

Московская область впервые вступила в программу по строительству отдельных зданий для яслей в этому году, передает телеканал «360».

Ранее группы для малышей находились в зданиях детских садов. Об этом рассказала министр образования региона Марина Захарова

"Что касается строительства яслей, мы только что включились в эту программу. Мы рассматриваем возможность выкупа тех помещений, которые есть во встроенных помещениях в строящихся и несдающихся домах, чтобы организовывать там ясельные группы", — сказала Захарова.

На реализацию программу предусмотрено выделение средств из регионального, федерального и муниципального бюджетов, добавила она.

Министр отметила, что в Подмосковье есть возможность организации и семейного детского сада.

"То есть многодетная мама может обратиться по этому поводу в управление образования, ее дети будут находиться с ней, она будет приписана к определенному детскому саду. Она может организовать уход и присмотр за своими детьми и получать за это заработную плату", — пояснила Захарова.