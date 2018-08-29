Сотрудники полиции в Татарстане посетили воспитанников социального приюта «Ялкын»

В преддверии Дня образования патрульно-постовой службы и начала нового учебного года полицейские Бугульмы посетили социальный приют для детей и подростков «Ялкын». Данное мероприятие было направлено на повышение престижа службы в органах внутренних дел , формирования позитивного общественного мнения о служебной деятельности полиции и пропаганду здорового образа жизни.

Сотрудники патрульно-постовой службы вместе с кинологом и инспектором по делам несовершеннолетних ознакомили детей со своей работой. Полицейские рассказали детям об особенностях работы подразделений, продемонстрировали арсенал оружия и спецсредства, с помощью которых они задерживают и обезвреживают злоумышленников, довели правила безопасного поведения дома и на улице.

Наибольший восторг у детей вызвал полицейский пес по кличке Нолли, который выполнял все команды, демонстрировал умение быстро задерживать преступников. Дети не скрывали удовольствия от показательных выступлений служебной собаки.

Кроме того, все желающие имели возможность посидеть за рулем служебного автомобиля.

В завершение встречи полицейские вручили воспитанникам приюта сладкие подарки.