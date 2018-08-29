Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком

Одни предпочитают просто поваляться на песке в жаркий летний день, другие строят из него недолговечные замки, а Юлия Клейн, предпринимательница из ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Сибирский в Алтайском крае, организовала целую песочную арт-студию. Туда приходят дети и взрослые, чтобы на время стать художниками, героями сказки или просто, зарыв руки в песок, ненадолго вернуться в детство.

Арт-студия «Гармония», куда дети и взрослые приходят, чтобы порисовать на песке, открылась в начале марта этого года. По словам самой Юлии, началось все практически случайно, однако она явно скромничает, ведь и идея, и прошедший отбор бизнес-проект, и обучение с погружением в новую для нее предпринимательскую сферу — все это оказалось на ее плечах как раз в тот период, когда внимания и заботы требовало и воспитание двоих маленьких детей.

«Позвонила мама мужа и сказала: там такой-то проект (обучение в рамках федеральной программы «Мама-предприниматель»), Юль, давай! А у меня двое детей на руках, садик закрыт, я думаю: куда я пойду — там неделю нужно учиться. Но моя мама поддержала и предложила посидеть с детьми», — рассказала Юлия. Затем выяснилось, что для участия в проекте нужно было представить готовый бизнес-проект. «Я начала перебирать возможные варианты. Хотя у меня и были мысли о том, чтобы начать что-то свое, я никогда не задумывалась о чем-то конкретном! Пришлось тут же соображать. Сначала пришла мысль о создании психологического центра, но так как участники проекта претендовали на сумму в 200 тысяч рублей (грант для победителя), пришлось масштаб своего проекта сузить до арт-студии. Подала заявку. Через два дня мне позвонили и сказали, что взяли в проект», — рассказала предпринимательница.

До декретного отпуска Юлия работала военным психологом в дивизии. Вернуться на прежнее место работы она не сможет, поскольку, как отметила Юлия, посвящать себя работе полностью, как это было раньше, возможности не было. А вот начать собственное дело с учетом профессии и опыта работы — отличная, как оказалось, идея. Проект Юлии был удостоен гранта, хотя сама она, по ее словам, поначалу на победу не рассчитывала. «Я гуманитарий, поэтому приходилось ночами сидеть и расширять свои знания в экономической сфере, мне казалось, что я самый неподготовленный участник проекта», — рассказала она.

Кстати, именно на этом проекте Юлия и другие его участницы узнали о Портале Бизнес-навигатор МСП. «Сначала я думала, что портал мне пригодится, если я решу выйти за пределы своего закрытого города. Но информация, которую он содержит, оказалась полезной с самого начала — когда я зарегистрировала ИП, — поделилась своим опытом Юлия. — Портал подробно и пошагово рассказывает о том, что необходимо делать начинающему предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса — с рекомендациями, куда идти, с образцами документов и так далее. Кроме того, у меня социально направленный бизнес, и именно на портале я узнала, что у нас в Барнауле есть центры, которые поддерживают такой бизнес». Портал, по словам Юлии, пригодится ей и в будущем — с его помощью она планирует подобрать помещение для филиала своей студии в Барнауле — ближайшем к ЗАТО Сибирский городе.

Сейчас арт-студия работает в двух направлениях — художественном и психологическом. На художественном — работе с песком обучаются дети пяти возрастных групп — с 2-3 до 14 лет. Есть занятия и для взрослых — их цель — дать возможность отдохнуть, расслабиться, отвлечься. На психологическом направлении набор участников ведется под конкретную программу. «Сейчас я запустила программу для подростков „Кто я“, направленную на самоопределение, самореализацию, познание своего внутреннего мира. Также работаю над программой „Путешествие в песочную страну“ — это для более младшего возраста — начальные классы, а также дети 5-6-летнего возраста. Там будем работать с эмоциями, поскольку об эмоциональном интеллекте ребенка родители у нас как-то редко задумываются, а развивать его надо», — рассказывает Юлия.

Для работы с детьми она освоила редкую в своей области специализацию — сказкотерапевт, а также разработала свою программу для дошкольного и младшего школьного возраста «Волшебные помощники сказок». «С помощью сказок закладываются представления об основных ценностях — радости, красоте, справедливости, честности. В сказках мы ищем то, чего порой не хватает в жизни — так, если приходят детки с какими-то страхами, мы отправляемся в сказку и там ищем смелость», — объясняет Юлия.

А причем здесь песок? Он, по словам Юлии, отлично помогает избавиться от негативных эмоций и мыслей. «Замечали, когда вы на пляже, хочется и ноги, и руки зарыть в песок? Когда мы работаем с песком, мы расслабляемся эмоционально — от вида текущего песка, от взаимодействия с ним, — рассказывает Юлия. — Это один аспект. Другой — это творчество — с детьми мы рисуем счастье, радость — как мы это понимаем. И в процессе работы с данным материалом это понятие внутри нас структурируется, выстраивается его образ, и это помогает понять, что такое счастье для нас. Выстраивание чего-то положительного хорошо сказывается на эмоциональном состоянии ребенка и создает внутри нужные положительные структуры — а когда у нас внутри много позитива, то негатив сам собой выталкивается. На это и направлены мои занятия».

И если с детьми в этом плане работать легко — они с радостью погружаются в творчество, то во взаимодействии со взрослыми, по словам Юлии, возникают трудности. «В работе со взрослыми основная сложность в том, чтобы раскрепостить их, „включить“ в них ребенка, потому что он есть в каждом, но прячется иногда очень глубоко, — говорит Юлия. — Взрослые стесняются показывать эмоции, улыбнуться, посмеяться. Это проблема нашего взрослого общества».

Сейчас развитию бизнеса и проведению занятий в арт-студии Юлия посвящает вечера — пока муж присматривает за детьми. Все занятия она ведет сама, поскольку подходящих специалистов, по ее словам, сложно найти в небольшом закрытом городе. «Я предлагаю девушкам заняться этим, они говорят: „Я не умею рисовать“. Но я тоже не умела рисовать песком, когда шла на проект! Но я решила, что научусь и научилась. Нет ничего невозможного, почему люди этого боятся, я не понимаю», — говорит она. Со сказкотерапией, по словам Юлии, ситуация похожая. «У нас эта практика не развита — в ближайшем городе — Барнауле, возможно, в Новосибирске есть такие специалисты, но вряд ли они оттуда поедут к нам работать. Поэтому пока приходится одной», — сетует она.

Однако отсутствие помощников не пугает Юлию и не мешает ей строить планы по развитию свое пока небольшого бизнеса. «Уже в этом году я планирую предложить другой вид занятий — с цветным песком, позже — рисование на воде», — поделилась Юлия. Также она намерена расширять форматы занятий и проводить выездные мастер-классы — в частных детских садах, развивающих центрах и индивидуальные занятия детьми, которые не посещают школу. По мнению Юлии, в Барнауле уже есть свои сказкотерапевты, однако они специализируются на взрослой аудитории. «У такого специалиста я и учусь. Их союз и пригласил меня поучаствовать в семинаре-тренинге, цель которого — распространение этого метода», рассказала она.