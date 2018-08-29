Посетить книжные выставки можно будет в библиотеке № 150

Книжно-иллюстративные выставки, посвященные Дню знаний и Дню города, откроются в районной библиотеке № 150 в субботу, 1 сентября.

На экспозиции будут представлены книги и периодические издания по одной из указанных тем. Именно здесь любой желающий читатель сможет ознакомиться с художественными или же с научными работами о школе, воспитании и детях. По мнению организаторов, подобная выставка, посвященная началу нового учебного года, будет интересна не только детям, но и взрослым.

На стенде о Дне города жители района Нагорный смогут найти множество изданий об истории города и интересных событиях, которые происходили на территории Москвы. Напомним, что уже 8 сентября в столице начнутся праздничные мероприятия, посвященные 851-летию города.

Обе выставки будут доступны посетителям в течение месяца в библиотеке № 150.