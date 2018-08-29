Прокуратура потребовала перевесить флаги в казанском детском саду 

По итогам проверки казанского детского сада прокуратура потребовала перевесить государственный флаг. Как рассказала и.о. старшего помощника прокурора РТ Екатерина Гудкова, на здании был нарушен порядок расположения флагов. На недочет и указали представители надзорного ведомства. По закону флаг России должен располагаться слева от флага Татарстана, если обратиться лицом к символам. В случае с детским садом, был представлен обратный порядок. Заведующей детским садом предписано устранить выявленные нарушения.