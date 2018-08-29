Ещё
Детям из малообеспеченных семей вручили школьные принадлежности в ТЦСО «Жулебино»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Детям из малообеспеченных семей вручили школьные принадлежности в ТЦСО «Жулебино» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Вчера, 28 августа, в центре соцобслуживания «Жулебино» прошло большое праздничное мероприятие — закрытие летнего отдыха по программе «Московская смена», которое совпало с проведением общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!».
Ребята отделения дневного пребывания из многодетных и малообеспеченных семей, которые впервые в этом году пойдут в школу, получили в подарок из рук заместителя директора социального центра «Жулебино» Валерии Романенко ранцы и школьные принадлежности от спонсоров. А также приняли участие в праздничном концерте, который порадовал всех участников и приглашенных своей насыщенной программой и яркими выступлениями. Красок праздничному концерту добавили и приглашенные коллективы из центра «Истоки». (ис)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Сотрудники одной из библиотек Выхина-Жулебина научили детей делать аппликации из бумаги и пряжи Дети из Выхина-Жулебина побывали на экскурсии в Московской городской Думе На Лермонтовском проспекте провели «День Индии»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
А вы видите животных на фотографиях?9
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки9
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»3
Почему фильм «В джазе только девушки» черно-белый1
Видео
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
02:59
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Кино
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение