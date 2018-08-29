Детям из малообеспеченных семей вручили школьные принадлежности в ТЦСО «Жулебино»

Вчера, 28 августа, в центре соцобслуживания «Жулебино» прошло большое праздничное мероприятие — закрытие летнего отдыха по программе «Московская смена», которое совпало с проведением общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!».

Ребята отделения дневного пребывания из многодетных и малообеспеченных семей, которые впервые в этом году пойдут в школу, получили в подарок из рук заместителя директора социального центра «Жулебино» Валерии Романенко ранцы и школьные принадлежности от спонсоров. А также приняли участие в праздничном концерте, который порадовал всех участников и приглашенных своей насыщенной программой и яркими выступлениями. Красок праздничному концерту добавили и приглашенные коллективы из центра «Истоки». (ис)