Сотрудники одной из библиотек Выхина-Жулебина научили детей делать аппликации из бумаги и пряжи

В яркий солнечный день мальчишки и девчонки научились самостоятельно делать аппликации из бумаги и пряжи благодаря сотрудникам библиотеки № 109 района Выхино-Жулебино.

У детей появилась возможность познакомиться с новым материалом и освоить новую технику. Многие родители не только наблюдали, но и сами активно принимали участие в творческом процессе. С каждой минутой на летней веранде в парке «Таганский», где проходил мастер-класс, становилось теплее и ярче от солнечных лучей, которые ребята сделали своими руками. (ис)