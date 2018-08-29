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Сотрудники одной из библиотек Выхина-Жулебина научили детей делать аппликации из бумаги и пряжи
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Сотрудники одной из библиотек Выхина-Жулебина научили детей делать аппликации из бумаги и пряжи 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В яркий солнечный день мальчишки и девчонки научились самостоятельно делать аппликации из бумаги и пряжи благодаря сотрудникам библиотеки № 109 района Выхино-Жулебино.
У детей появилась возможность познакомиться с новым материалом и освоить новую технику. Многие родители не только наблюдали, но и сами активно принимали участие в творческом процессе. С каждой минутой на летней веранде в парке «Таганский», где проходил мастер-класс, становилось теплее и ярче от солнечных лучей, которые ребята сделали своими руками. (ис)
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