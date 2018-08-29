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Волгоградские сотрудники ГИБДД готовятся к новому учебному году
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Волгоградские сотрудники ГИБДД готовятся к новому учебному году 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские инспекторы ДПС в День знаний и в течение первой недели сентября проведут открытые уроки в образовательных учреждениях.
В пресс-службе регионального МВД отмечают, что родителям необходимо напомнить детям, как переходить дорогу, что означают те или иные дорожные знаки, пройти с ребенком по маршруту от дома до школы и обратно. Кроме того, взрослым важно разъяснить детям опасность использования мобильного телефона и других гаджетов при переходе проезжей части. Об этих и многих других вопросах сотрудники ГИБДД расскажут родителям во время открытых уроков.
Меж тем, полицейские отмечают, что силами одной Госавтоинспекции проблему детского дорожного травматизма не решить.
«И водители, и родители, и педагоги, осознавая степень своей ответственности за детей, должны относиться к вопросам обеспечения их безопасности на дороге с должным вниманием. За лето на дорогах Волгограда в 35 ДТП получили травмы 40 детей», — добавили в пресс-службе.
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