Волгоградские сотрудники ГИБДД готовятся к новому учебному году

Волгоградские инспекторы ДПС в День знаний и в течение первой недели сентября проведут открытые уроки в образовательных учреждениях.

В пресс-службе регионального МВД отмечают, что родителям необходимо напомнить детям, как переходить дорогу, что означают те или иные дорожные знаки, пройти с ребенком по маршруту от дома до школы и обратно. Кроме того, взрослым важно разъяснить детям опасность использования мобильного телефона и других гаджетов при переходе проезжей части. Об этих и многих других вопросах сотрудники ГИБДД расскажут родителям во время открытых уроков.

Меж тем, полицейские отмечают, что силами одной Госавтоинспекции проблему детского дорожного травматизма не решить.

«И водители, и родители, и педагоги, осознавая степень своей ответственности за детей, должны относиться к вопросам обеспечения их безопасности на дороге с должным вниманием. За лето на дорогах Волгограда в 35 ДТП получили травмы 40 детей», — добавили в пресс-службе.