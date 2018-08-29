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Более 600 заявок на допобразование для детей подано в Чувашии
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Более 600 заявок на допобразование для детей подано в Чувашии 

РИА Новости 2 часа назад
ЧЕБОКСАРЫ, 29 авг — РИА Новости. Более шестисот заявок на получение дополнительного образования для детей подано через недавно открывшийся сайт-навигатор допобразования Чувашии, созданный в рамках федерального проекта «Доступное дополнительное образование для детей», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Министерства образования и молодежной политики региона.
По его словам, теперь родители могут записать ребенка в кружки и секции онлайн.
"Сайт-навигатор — это единая база кружков, секций, объединений различной направленности для детей всех возрастов. Здесь каждый ребенок сможет найти занятие по душе, исходя из собственных предпочтений, пожеланий и способностей", — процитировали в пресс-службе начальника управления молодежной политики Минобразования Чувашии Анну Головину.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в базу сайта загружено более 1200 программ от 125 образовательных организаций республики.
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