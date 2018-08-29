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Медики ставят детей на ноги
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Медики ставят детей на ноги 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
фото vkonline.ru  Бесплатную реабилитацию в медицинских центрах Владимирской и Ивановской областей за восемь месяцев текущего года прошли 250 детей-инвалидов. Среди них дети с ДЦП, заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, а также юные пациенты, нуждающиеся в реабилитации после перенесённой операции. Об этом сообщают в региональном департаменте здравоохранения.
В каждом отдельном случае врачи составляют программу реабилитации, которая учитывает возраст ребёнка его состояние здоровья, предыдущее лечение и различные противопоказания. «Для родителей курс медицинской реабилитации бесплатный. Программы реабилитации финансируются за счет средств Фонда ОМС и областного бюджета», — отмечают в региональном департаменте здравоохранения.
Отметим, что направление на медицинскую реабилитацию ребенка-инвалида можно оформить в поликлинике по месту жительства.
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