В школе имени Дунаевского в сентябре проведут родительские собрания

На базе детской музыкальной школы имени Дунаевского в сентябре проведут родительские собрания. Об этом сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Валерия Зайцева.

— В понедельник, 3 сентября, мы ждем родителей детей нового набора внебюджетного отделения. Во вторник, 4 сентября, состоится собрание родителей детей нового набора бюджетного отделения, а в среду, 5 сентября, соберутся родители детей дошкольной группы, — пояснила Зайцева.

Телефон для справок: 8 (499) 157-68-42.

Начало собраний в 18.00.

Напомним, что детская музыкальная школа имени Дунаевского расположена по адресу: Чапаевский переулок, 5а. (еп)