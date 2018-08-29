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В Калининграде два трёхлетних мальчика сбежали из детского сада и гуляли по городу
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В Калининграде два трёхлетних мальчика сбежали из детского сада и гуляли по городу 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде во вторник, 28 августа, из детского сада на Сельме ушли два трёхлетних мальчика. Пропажу обнаружили спустя несколько часов, после того как за детьми пришли родители. Об этом «Клопс» сообщила тётя одного из детей Александра.
"Вчера моя сестра решила забрать сына в четыре часа дня, хотя обычно приходит за ним в шесть. Воспитатель сказала, что дети недавно вернулись с прогулки и сейчас кушают. Когда сестра заглянула в шкафчик сына, оказалось, что его курточки нет на месте. Началась паника", — рассказывает Александра.
Примерно в это же время за сыном подошла мама второго мальчика. Его тоже не оказалось на месте. Всё это время сотрудники садика и матери малышей разыскивали детей на ближайших улицах. «Уже даже решили, что их похитили», — делится Александра.
Детей нашли в километре от детсада, на переходе у торгового центра «Балтийская галерея». Двух малышей заметила женщина. Когда она поняла, что мальчики гуляют без взрослых, дама вызвала полицию и до приезда сотрудников ведомства не отпускала детей от себя.
Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию позвонила женщина, обнаружившая детей. Сотрудники оперативно выехали на место. Детей доставили в отдел УМВД России по городу Калининграду на ул. Иванникова. В подразделении по делам несовершеннолетних мальчики дожидались своих родителей. В настоящий момент выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, дети покинули территорию детского сада, протиснувшись между прутьями в заборе.
В самом детском саду подтвердили, что двое детей вчера не вернулись с прогулки, но пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Председатель комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета Калининграда Андрей Шумилин заявил, что виновные уже наказаны. «Это недопустимый случай, его уже отработали с комитетом образования, все виновные наказаны», — отметил депутат.
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