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Генерал поговорил с детьми о взаимодействии
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Генерал поговорил с детьми о взаимодействии 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото пресс-службы СУ СК России по Владимирской области
Руководитель следственного управления СК РФ по Владимирской области генерал-майор юстиции Александр Еланцев встретился с представителями общественных молодежных организаций, Уполномоченным по правам ребенка Геннадием Прохорычевым и председателем Общественного совета при следственном управлении. Встреча и беседа прошли в непринужденной обстановке за чаепитием.
Молодежь региона была представлена такими известными общественными организациями, как Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка, общественные Детские советы владимирских гимназий № 3 и 23, а также интернат — лицея. Кроме того, на мероприятии присутствовали ребята, имеющие активную жизненную позицию, работающие в «Доброштабе»,.
Молодежь не стесняясь задавала Еланцеву множество вопросов, связанных с обеспечением детской безопасности в интернете — в частности в социальных сетях. Еще новое поколение интересовала тема безопасности детей, в том числе для защиты молодежи от вовлечения в экстремистскую деятельность. Спрашивали и о том, кто же, в конечном итоге, несет ответственность за воспитание ребенка.
Генерал-майор со своей стороны, кроме ответов на вопросы, еще рассказал о том, как работает следственное управление.
Не случайно одной из центральных тем беседы стала проблема ликвидации аварийных, заброшенных, ветхих зданий и сооружений. Сотрудники Следственного комитета рассказали о своем видении этого вопроса и чем, лично они могут помочь в разрешении вопроса— чтобы количество заброшенных и ветхих зданий было меньше, а доступ к ним был более закрыт для детей.
Например, в настоящее время по указанию руководителя следственного управления проводятся доследственные проверки по двум опасным объектам города Владимира, расположенным на Студеной горе и в районе стадиона Торпедо, выявленным в ходе совместного рейда с Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка.
В конце встречи руководитель следственного управления поблагодарил ребят за участие в общественной жизни региона и попросил, как можно активнее распространять в молодежной среде свои позитивные идеи, которые способствуют безопасному поведению подростков.
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