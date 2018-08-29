Генерал поговорил с детьми о взаимодействии

фото пресс-службы СУ СК России по Владимирской области

Руководитель следственного управления СК РФ по Владимирской области генерал-майор юстиции Александр Еланцев встретился с представителями общественных молодежных организаций, Уполномоченным по правам ребенка Геннадием Прохорычевым и председателем Общественного совета при следственном управлении. Встреча и беседа прошли в непринужденной обстановке за чаепитием.

Молодежь региона была представлена такими известными общественными организациями, как Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка, общественные Детские советы владимирских гимназий № 3 и 23, а также интернат — лицея. Кроме того, на мероприятии присутствовали ребята, имеющие активную жизненную позицию, работающие в «Доброштабе»,.

Молодежь не стесняясь задавала Еланцеву множество вопросов, связанных с обеспечением детской безопасности в интернете — в частности в социальных сетях. Еще новое поколение интересовала тема безопасности детей, в том числе для защиты молодежи от вовлечения в экстремистскую деятельность. Спрашивали и о том, кто же, в конечном итоге, несет ответственность за воспитание ребенка.

Генерал-майор со своей стороны, кроме ответов на вопросы, еще рассказал о том, как работает следственное управление.

Не случайно одной из центральных тем беседы стала проблема ликвидации аварийных, заброшенных, ветхих зданий и сооружений. Сотрудники Следственного комитета рассказали о своем видении этого вопроса и чем, лично они могут помочь в разрешении вопроса— чтобы количество заброшенных и ветхих зданий было меньше, а доступ к ним был более закрыт для детей.

Например, в настоящее время по указанию руководителя следственного управления проводятся доследственные проверки по двум опасным объектам города Владимира, расположенным на Студеной горе и в районе стадиона Торпедо, выявленным в ходе совместного рейда с Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка.

В конце встречи руководитель следственного управления поблагодарил ребят за участие в общественной жизни региона и попросил, как можно активнее распространять в молодежной среде свои позитивные идеи, которые способствуют безопасному поведению подростков.