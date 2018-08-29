На Соколе отметили закрытие «Московской смены — 2018»

Центр социальной помощи семье и детям «Сокол» стал одной из площадок детского городского лагеря «Московская смена — 2018». В течение лета школьники участвовали в активных играх, экскурсиях, познавательных уроках.

«Не успели мы моргнуть глазом, как лето подходит к концу. Наше закрытие прошло в праздничной обстановке, но все-таки с нотками грусти. Нам будет не хватать этих насыщенных дней», — сообщается на сайте центра.

Напомним, программа активного детского отдыха «Московская смена» реализуется на базе районного ЦСПСиД третий год. Ежемесячно лагерь посещают 30 человек. Таким образом, за три месяца «Московская смена» принимает 90 детей, нуждающихся в поддержке государства. (мю)