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Крымске полицейские в оздоровительном лагере провели профилактические беседы с подростками в рамках «Детской правовой смены»
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Крымске полицейские в оздоровительном лагере провели профилактические беседы с подростками в рамках «Детской правовой смены» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Крыму сотрудники полиции приняли участие в «Детской правовой смене», организованной на базе летнего оздоровительного лагеря «Берег» в городе-курорте Алуште.
Сотрудники правового отдела, а также Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым встретились с подростками в рамках тематического проекта регионального отделения Ассоциации юристов России, направленного на повышение правовой культуры подрастающего поколения.
В рамках проекта стражи порядка рассказали детям об основах государства и права, простым доступным языком разъяснили основные принципы неукоснительного соблюдения законодательства, в игровой и увлекательной форме довели информацию, направленную на гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Во время профилактической акции стражи порядка организовали в лагере веселый детективный квест, в котором были задействованы и взрослые и дети. Каждый из участников игры смог почувствовать себя защитником Закона, а также потренироваться в развитии собственных логических и детективных способностей, изучить отпечатки пальцев злоумышленника и составить композиционный потрет подозреваемого.
Много внимания во время встречи было уделено правилам безопасного поведения в общественных местах и на улицах, а также ответственности, предусмотренной за различные правонарушения.
В «Детской правовой смене» приняли участие представители общественной организации «За трезвый Крым». Вместе с сотрудниками полиции она коснулись вопросов профилактики наркомании и иных антисоциальных явлений.
Основной задачей мероприятия стало воспитание у молодежи правовой грамотности и культуры, формирование правового сознания и активной жизненной позиции.
Мероприятия в рамках взаимодействия подразделений МВД по Республике Крым с Ассоциацией юристов России и иными общественными организациями будут продолжены.
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