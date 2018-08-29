Крымске полицейские в оздоровительном лагере провели профилактические беседы с подростками в рамках «Детской правовой смены»

В Крыму сотрудники полиции приняли участие в «Детской правовой смене», организованной на базе летнего оздоровительного лагеря «Берег» в городе-курорте Алуште.

Сотрудники правового отдела, а также Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым встретились с подростками в рамках тематического проекта регионального отделения Ассоциации юристов России, направленного на повышение правовой культуры подрастающего поколения.

В рамках проекта стражи порядка рассказали детям об основах государства и права, простым доступным языком разъяснили основные принципы неукоснительного соблюдения законодательства, в игровой и увлекательной форме довели информацию, направленную на гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Во время профилактической акции стражи порядка организовали в лагере веселый детективный квест, в котором были задействованы и взрослые и дети. Каждый из участников игры смог почувствовать себя защитником Закона, а также потренироваться в развитии собственных логических и детективных способностей, изучить отпечатки пальцев злоумышленника и составить композиционный потрет подозреваемого.

Много внимания во время встречи было уделено правилам безопасного поведения в общественных местах и на улицах, а также ответственности, предусмотренной за различные правонарушения.

В «Детской правовой смене» приняли участие представители общественной организации «За трезвый Крым». Вместе с сотрудниками полиции она коснулись вопросов профилактики наркомании и иных антисоциальных явлений.

Основной задачей мероприятия стало воспитание у молодежи правовой грамотности и культуры, формирование правового сознания и активной жизненной позиции.

Мероприятия в рамках взаимодействия подразделений МВД по Республике Крым с Ассоциацией юристов России и иными общественными организациями будут продолжены.