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В Судже многодетная семья вынуждена жить в непригодных для этого условиях
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В Судже многодетная семья вынуждена жить в непригодных для этого условиях 

КурскТВ 1 час назад
У Виктории Трухиной восемь детей, но троих забрали из-за того, что условия, в которых проживает семья, непригодны для детей. В жилом помещении, которое по размеру чуть больше двадцати квадратных метров, дети и родители вынуждены ютиться в одной комнате — диван и двухъярусная кровать (на которой дети спят по двое) стоят практически вплотную друг к другу. Семья не может собраться и за обеденным столом — едят по очереди, так как места на кухне практически нет. Помимо этого, в доме нет ни газа, ни воды.
Как рассказала Виктория, спасает их речка, которая протекает рядом с жильем. В старом доме есть печь, но и она не работает. Что же делать семье зимой без печи и без отопления? Почему никто не может помочь решить эту проблему? Женщина сообщила, что одно аварийное жилье им предлагали сменить на другое — семье предложили переехать в бывшее здание гостиницы и провести там ремонт за свой счет. В одной части предложенного здания уже находится церковная школа.
Журналисты и представители организации Общероссийский народный фронт попытались узнать у главы Суджанской администрации, каким образом планируется решить проблему с жильем для семьи Виктории Трухиной, однако ни его самого, ни его заместителя не было на рабочем месте.
Вопрос с жильем для многодетной семьи на контроль взял Общероссийский народный фронт. Представители ОНФ привезли семье подарки — необходимые вещи, продукты и игрушки для детей. В сборе необходимых вещей и подарков принял участие и социальный предприниматель Роман Алехин.
Подробности смотрите в сюжете КурскТВ в ближайшее время.
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