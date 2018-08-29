Заключительное летнее занятие для детей организуют сотрудники библиотеки имени Аркадия Гайдара

Заключительное летнее занятие для юных горожан 31 августа на территории города мастеров «Мастерславль» проведут сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара

— На мероприятии ребятам расскажут о происхождении понятия «книга», материалах, используемых для создания листов, о появлении печатного дела на Руси и первых учебниках, — сообщила менеджер по связям с общественностью культурного учреждения Наталия Антоничева.

Она добавила, что во время занятия для детей проведут экскурсию по «Мастерславлю» и расскажут, где и как можно стать библиотечным работником.

Начало мероприятия запланировано на 11:00.