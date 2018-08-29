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Заключительное летнее занятие для детей организуют сотрудники библиотеки имени Аркадия Гайдара
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Заключительное летнее занятие для детей организуют сотрудники библиотеки имени Аркадия Гайдара 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Заключительное летнее занятие для юных горожан 31 августа на территории города мастеров «Мастерславль» проведут сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара.
— На мероприятии ребятам расскажут о происхождении понятия «книга», материалах, используемых для создания листов, о появлении печатного дела на Руси и первых учебниках, — сообщила менеджер по связям с общественностью культурного учреждения Наталия Антоничева.
Она добавила, что во время занятия для детей проведут экскурсию по «Мастерславлю» и расскажут, где и как можно стать библиотечным работником.
Начало мероприятия запланировано на 11:00.
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